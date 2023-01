Após ameaça do governo Lula à ZFM, Wilson Lima diz que vai rediscutir acordo

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, reagiu à fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, de que um dos objetivos da reforma tributária é acabar com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Segundo ele, a medida afetará diretamente a Zona Franca de Manaus.

Segundo Lima, a Zona Franca corre grande risco de deixar de existir caso o IPI acabe, a afirmação foi feita durante evento de assinatura do Termo de Passe Livre Estudantil nessa quarta-feira (18). Wilson Lima também afirmou que o vice-presidente da república garantiria que não tomaria nenhuma decisão sem antes consultar o estado.

“Nós estamos em constante diálogo com o Governo Federal, nós temos uma equipe que monitora essa situação. No primeiro momento, tive a oportunidade de ter uma rápida conversa com o Alckmin. Ele me garantiu que não ia tomar nenhuma decisão sem que antes conversasse com o estado do Amazonas”, disse.

Após a declaração de Alckmin na última segunda-feira (16), representantes da indústria amazonense exigiram uma reunião com o ministro.

Durante evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Alckmin disse que objetivo é trocar o IPI pelo Imposto de Valor Agregado (IVA):

“O tema está bastante discutido, você tem duas PECs no Congresso Nacional, ambas convergindo para a simplificação [de impostos]. Foi mantida a redução de 35% do IPI, mas a próxima meta é acabar com o IPI, e a maneira de acabar é com a reforma tributária, para ter o Imposto de Valor Agregado (IVA)”, afirmou Alckmin.

O IPI é um tributo que incide sobre os produtos industrializados, e o valor costuma ser repassado ao consumidor no preço final das mercadorias. O imposto possui alíquotas diversas que, em geral, variam de zero a 30%.

