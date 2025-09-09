Após críticas ao governo, ministro diz em Manaus que Amazônia é prioridade de Lula

Notícias de Manaus – Em meio às críticas ao governo por conta da BR-319 e o decreto que privatiza rios da Amazônia, Durante visita a Manaus nesta terça-feira, 9, o Ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou que a Amazônia é prioridade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O posicionamento foi feito à imprensa enquanto acompanhava o programa Infovias do Norte Conectado, projeto estratégico para expandir a infraestrutura de telecomunicações na região.

“Estamos aqui hoje em Manaus, na comitiva do presidente Lula, para acompanhar o programa Infovias do Norte Conectado. Esse é um projeto prioritário para o Ministério das Comunicações, que tem como objetivos fortalecer a infraestrutura de telecomunicações no país e ampliar a inclusão digital”, afirmou o ministro.

Segundo Frederico de Siqueira Filho, o projeto beneficiará aproximadamente 10 milhões de pessoas quando concluído, abrangendo 70 municípios do Norte do país. A iniciativa envolve a implantação de fibras ópticas nos leitos dos rios, tornando o programa o maior projeto subfluvial do mundo.

Durante a visita, o presidente Lula acompanhará a integração das redes já entregues, como a Infovia 02, que liga Manaus a Tabatinga, e a antiga rede do programa Amazônia Conectada. A Infovia 03, ligando Belém a Macapá, já está concluída, e a Infovia 04, de Manaus a Boa Vista, encontra-se em fase final de implantação. A integração dessas redes formará um grande anel de comunicação, ampliando a cobertura e a qualidade da internet na região.

O ministro ressaltou ainda que o projeto proporcionará melhorias significativas para comunidades ribeirinhas e áreas metropolitanas, garantindo maior disponibilidade de rede e melhor experiência de uso para a população.

“A visita reforça que o estado do Amazonas e a região amazônica são prioridades do governo do presidente Lula, que também demonstra preocupação com a sustentabilidade, tema diretamente ligado a esse projeto”, completou Frederico de Siqueira Filho.

Confira trecho da entrevista:

Momento crítico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em Manaus em um momento marcado pela polêmica em torno da chamada “privatização dos rios” e, novamente, pelos entraves voltadas à BR-319. Durante o evento oficial, embora estivesse prevista uma coletiva, foi informado que Lula não concederá entrevistas à imprensa.

A decisão levantou rumores de que o presidente buscou evitar questionamentos diretos sobre o decreto nº 12.600, assinado em 28 de agosto, que abre espaço para a concessão privada de trechos hidroviários estratégicos da Amazônia, com participação estrangeira.

