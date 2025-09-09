A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Após críticas ao governo, ministro diz em Manaus que Amazônia é prioridade de Lula

O posicionamento foi feito à imprensa após o presidente petista ser alvo de críticas por decretos que atingem a Amazônia.

Por Bruno Pacheco

09/09/2025 às 12:57

Ver resumo

Após críticas ao governo, ministro diz em Manaus que Amazônia é prioridade de Lula (Reprodução/AM POST)

Notícias de Manaus – Em meio às críticas ao governo por conta da BR-319 e o decreto que privatiza rios da Amazônia, Durante visita a Manaus nesta terça-feira, 9, o Ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou que a Amazônia é prioridade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O posicionamento foi feito à imprensa enquanto acompanhava o programa Infovias do Norte Conectado, projeto estratégico para expandir a infraestrutura de telecomunicações na região.

“Estamos aqui hoje em Manaus, na comitiva do presidente Lula, para acompanhar o programa Infovias do Norte Conectado. Esse é um projeto prioritário para o Ministério das Comunicações, que tem como objetivos fortalecer a infraestrutura de telecomunicações no país e ampliar a inclusão digital”, afirmou o ministro.

PUBLICIDADE

Leia mais: Helicópteros fazem ‘escolta’ de Lula durante agenda em Manaus

Segundo Frederico de Siqueira Filho, o projeto beneficiará aproximadamente 10 milhões de pessoas quando concluído, abrangendo 70 municípios do Norte do país. A iniciativa envolve a implantação de fibras ópticas nos leitos dos rios, tornando o programa o maior projeto subfluvial do mundo.

PUBLICIDADE

Durante a visita, o presidente Lula acompanhará a integração das redes já entregues, como a Infovia 02, que liga Manaus a Tabatinga, e a antiga rede do programa Amazônia Conectada. A Infovia 03, ligando Belém a Macapá, já está concluída, e a Infovia 04, de Manaus a Boa Vista, encontra-se em fase final de implantação. A integração dessas redes formará um grande anel de comunicação, ampliando a cobertura e a qualidade da internet na região.

O ministro ressaltou ainda que o projeto proporcionará melhorias significativas para comunidades ribeirinhas e áreas metropolitanas, garantindo maior disponibilidade de rede e melhor experiência de uso para a população.

PUBLICIDADE

“A visita reforça que o estado do Amazonas e a região amazônica são prioridades do governo do presidente Lula, que também demonstra preocupação com a sustentabilidade, tema diretamente ligado a esse projeto”, completou Frederico de Siqueira Filho.

Confira trecho da entrevista:

PUBLICIDADE

Momento crítico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em Manaus em um momento marcado pela polêmica em torno da chamada “privatização dos rios” e,  novamente, pelos entraves voltadas à BR-319. Durante o evento oficial, embora estivesse prevista uma coletiva, foi informado que Lula não concederá entrevistas à imprensa.

A decisão levantou rumores de que o presidente buscou evitar questionamentos diretos sobre o decreto nº 12.600, assinado em 28 de agosto, que abre espaço para a concessão privada de trechos hidroviários estratégicos da Amazônia, com participação estrangeira.

Leia mais: Lula evita falar com a imprensa de Manaus durante evento; presidente é alvo de críticas após decreto de “privatização dos rios”

 

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Manaus

Águas de Manaus é multada em mais de meio milhão de reais por desabastecimento constante

Ageman multou a concessionária por falhas graves no abastecimento de água no residencial Viver Melhor 1 e 2, na zona Norte da capital.

há 3 minutos

Esporte

Flamengo pede à ONU reconhecimento como “nação simbólico-cultural”

Zico lidera campanha no Maracanã para oficializar identidade da torcida como fenômeno global.

há 4 minutos

Cinema

Invocação do Mal 4 se torna maior estreia de terror no Brasil

Recorde de público e bilheteria

há 7 minutos

Mundo

Maduro acusa EUA de tentar “colonizar” a América do Sul com ação naval no Caribe

Presidente da Venezuela rebate justificativa norte-americana de combate ao narcotráfico e critica ofensiva que deixou 11 mortos.

há 15 minutos

Economia

Polo Industrial de Manaus fatura R$ 128,7 bilhões e mantém ritmo de crescimento

Setores de vestuário, madeireiro e duas rodas lideram alta, enquanto geração de empregos supera 131 mil postos.

há 22 minutos