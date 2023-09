Após força-tarefa, Governo do Amazonas libera corpos de todas as vítimas do acidente aéreo

Na madrugada desta segunda-feira, 19 de setembro, o Governo do Amazonas liberou os corpos das 14 vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido em Barcelos, a 399 quilômetros de Manaus, no último sábado, 16 de setembro. Uma força-tarefa foi montada para agilizar a identificação das vítimas e a liberação de seus corpos para os familiares, envolvendo profissionais do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Identificação (II). O acidente ocorreu quando uma aeronave tentava pousar na cidade durante uma forte chuva.

A força-tarefa, organizada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica do Estado do Amazonas (DPTC), seguiu protocolos específicos de Identificação de Vítimas de Desastres. Durante a noite de sábado e todo o domingo, prontuários civis das vítimas foram coletados após solicitação do Instituto de Identificação a diversos estados, incluindo Goiás, Minas Gerais, Maranhão, São Paulo, Roraima e Paraná.

No domingo, os corpos das vítimas foram transportados para Manaus em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), em uma operação conjunta com os órgãos de Segurança Pública do Governo do Amazonas.

A diretora do IML, Sanmya Leite, explicou que, uma vez que as vítimas portavam seus documentos pessoais no momento do acidente, os corpos vieram documentados. As identificações foram feitas por meio da necropapiloscopia, um método técnico-científico de identificação pelas impressões digitais.