Após mais de 24h sem energia, homem se revolta e joga frangos estragados na porta de concessionária

Redação AM POST

Um homem se revoltou e jogou vários frangos estragados na porta da Amazonas Energia, na avenida Torquato Tapajós, zona oeste, na tarde desta terça-feira (28).

O fornecimento de energia esteve suspenso em algumas áreas da capital após um forte temporal que que caiu nesta segunda-feira (27) e causou vários estragos. Cerca de 12 mil pessoas ainda estavam sem energia em suas casas amargando prejuízos após mais de 24 horas sem o serviço.

Os consumidores também ficaram irritados com o fato de não terem conseguido solicitar os serviços da concessionária através do 0800 701 300, afirmando não serem atendidos.

A Amazonas Energia alegou que as residências que ainda estão com problemas no fornecimento, são porque a prioridade no atendimento são os Hospitais, SPA’s e Unidades de Saúde que também foram prejudicadas com as chuvas.