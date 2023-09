Manaus/AM– A morte repentina do advogado Germano Radin durante uma partida de futebol neste sábado (30) tem gerado polêmica e acusações de negligência médica por parte da empresa Saúde Atende. Radin jogava em um campeonato organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB/AM) quando passou mal e foi socorrido por uma ambulância da empresa contratada pela Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas (CAAAM). No entanto, a unidade móvel não possuía o equipamento essencial para restabelecer o ritmo cardíaco do paciente, levando à morte do advogado por um infarto fulminante.

Segundo informações de fontes, a empresa Saúde Atende não disponibilizava o aparelho desfibrilador, que é obrigatório em eventos esportivos oficiais de acordo com a Lei Municipal Nº 165, de 13/09/2005, em Manaus. A ausência deste equipamento é crucial para o atendimento de casos de paradas cardiorrespiratórias, como foi o caso do advogado Germano Radin. A falta deste equipamento pode ter sido determinante para a rápida evolução do quadro do paciente e posteriormente para a sua morte.

A morte do advogado Germano Radin causou comoção não apenas entre seus familiares e amigos, mas também entre a comunidade jurídica do Amazonas.

A reportagem do Portal AM POST entrou em contato com a empresa por meio das redes sociais e pediu um posicionamento sobre a situação mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta. Assim que a resposta for enviada o texto será atualizado.

