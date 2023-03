Após novo acordo, leilão da sede do Rio Negro Clube é novamente cancelado

Redação AM POST*

Previsto para acontecer na próxima segunda-feira (13/03), o leilão da sede do clube, no Centro de Manaus, foi novamente cancelado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) que aceitou refazer acordo com o clube após proposta para pagamento de dívida trabalhista que levou a sede à leilão. O imóvel estava incluído em lote de bens avaliados em R$ 16,9 milhões.

De acordo com o juiz João Alves Neto, a legislação permite o resgate do bem antes dele ser leiloado se a parte que detém a propriedade conseguir preencher uma série de requisitos e ter seu plano de quitação aprovado. “No caso, a parte informou a garantia de uma receita mensal de um contrato de aluguel, suficiente para pagar as parcelas”, disse o juiz.

O imóvel foi retirado do leilão porque o Rio Negro pediu inclusão no Plano Especial de Pagamento Trabalhista (Pept), com o parcelamento de seu débito junto à Justiça do Trabalho.

O Pept é um plano de recuperação com pagamentos mensal para quitar a dívida. Se o plano não for cumprido, o bem pode ser novamente leiloado.