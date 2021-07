Após parto, PMs ajudam mãe e filha a chegarem em maternidade de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na manhã desta terça-feira (27/07), auxiliaram um casal com um recém-nascido no transporte do Ramal do Brasileirinho até a Maternidade Ana Braga, avenida Cosme Ferreira, bairro São José, zona leste de Manaus.

Os policiais em patrulhamento de rotina, no ramal do São Francisco, localizado no ramal do Brasileirinho, foram abordados por um homem, de 24 anos, informando que sua companheira, de 18 anos, havia acabado de dar à luz a sua filha; e precisaria ir até a maternidade para prestar atendimento médico a elas, ele explicou que a família não tinha condução.

A equipe da 30ª Cicom, rapidamente, providenciou os meios necessários para o transporte das duas. E, com a ajuda de familiares, colocou mãe e filha no interior da viatura e conduziu até a Maternidade Ana Braga, onde foram realizados os primeiros atendimentos necessários para preservar a saúde das pacientes.