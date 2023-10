Após polêmica, prefeitura diz que vai retirar pintura vermelha de ciclofaixa sobre pedras portuguesas na Ponta Negra em Manaus

Notícias de Manaus– A Prefeitura de Manaus vem enfrentando críticas nas redes sociais após ter pintado uma ciclofaixa vermelha sobre as pedras portuguesas do calçadão da Ponta Negra, localizado na Zona Oeste da capital. A ação gerou uma grande repercussão negativa porque as pedras por serem nobres não deveriam receber pintura, levando a administração municipal a emitir uma nota informando que vai desfazer o serviço.

A pintura em questão tem sido bastante discutida desde a noite do último sábado (21), quando o vereador Rodrigo Guedes (Podemos) publicou um vídeo mostrando um trecho do calçadão pintado de vermelho, simulando o caminho de uma ciclofaixa.

A Prefeitura, em nota divulgada ontem (22) à tarde, esclareceu que a pintura foi realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e que o trecho em questão faz parte de uma ciclovia que ainda está em construção. No comunicado, a administração municipal garantiu que a pintura será removida e que toda a extensão de pedras que recebeu a pintura será limpa. Além disso, a pasta informou que na continuidade do projeto, serão implantadas novas pedras portuguesas de cor vermelha opaca.

O calçadão da Ponta Negra de Manaus é conhecido por ser composto por pedras de calcário, de cor clara, e de basalto, de cor escura. Essas pedras, de origem portuguesa, foram colocadas no local em 2013, quando todo o complexo passou por uma grande revitalização.

Repercussão nas redes sociais

A pintura da ciclofaixa vermelha sobre as pedras portuguesas do calçadão da Ponta Negra gerou um grande número de críticas nas redes sociais. Muitos usuários expressaram sua indignação com a intervenção e questionaram o motivo da escolha da cor vermelha, que destoa do visual original do local. Além disso, houve quem criticasse a falta de planejamento e comunicação por parte da Prefeitura em relação ao projeto.

Diante das críticas recebidas, o titular da Seminf), Renato Junior, fez um vídeo afirmando que a pintura será desfeita e não terá ônus para os cofres públicos da prefeitura.

“Já contactamos a empresa terceirizada que tirará e substituirá por pedras portuguesas da cor adequada, com um detalhe, sem ônus a administração pública, ou seja, não custará nada a mais para a prefeitura de Manaus”, disse.

Leia comunicado:

NOTA

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), esclarece, neste domingo, 22/10, que o projeto de construção de 3,6 quilômetros da ciclovia em trecho da avenida Coronel Teixeira, zona Oeste, segue os parâmetros definidos de forma prévia em conjunto com o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

O corpo técnico da Seminf acompanha a execução da obra desde seu início, para garantir a viabilidade do projeto e a conclusão dentro do prazo estimado.

Mediante debate público acerca da pintura das pedras portuguesas, em etapa final da obra, a pasta considera relevante os pontos levantados pela sociedade civil e organizada e defere uma readequação do projeto inicial.

A prefeitura fará a remoção e limpeza de toda a extensão de pedras que recebeu a pintura e, para dar continuidade ao projeto, irá implantar novas pedras portuguesas na cor vermelha opaca.

A prefeitura reforça o compromisso com a opinião pública e a soberania do povo.

Redação AM POST*