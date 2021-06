Após quase 10 anos de atividades, Canon decide fechar fábrica na Zona Franca de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma das maiores fabricantes de câmeras e lentes fotográficas do mercado mundial, a Canon decidiu encerrar sua linha de produção no Polo Industrial de Manaus (PIM), onde iniciou atividades no ano de 2012. A informação é do site Tecnoblog, que diz ter recebido nota oficial da empresa com a notícia.

Segundo a empresa, a saída de Manaus não significa o fim das operações no Brasil e aconteceu por orientação da matriz do Japão.

“Informamos que o fechamento da fábrica [em Manaus] não afetará nenhum serviço ou estratégias de venda da multinacional. É uma decisão tomada pela Canon Japão que respondia pela fábrica”, diz a nota publicada pelo Tecnoblog.

Quase 9 anos depois da criação da fábrica, a Canon Japão decidiu fechar a fábrica em meio às dificuldades provocadas pela pandemia de COVID-19. A empresa afirmou que o momento “dificulta a visualização de uma estratégia a longo prazo”.

O fechamento da fábrica na Zona Franca de Manaus fez com que as ações da Canon na bolsa de valores brasileira (BVMF:CAJI34) despencassem 8 pontos até o horário do fechamento nesta quarta-feira (2). Os papéis da fabricante japonesa se desvalorizaram em 6,24%, e agora valem R$ 119,50. No ano, o ativo tem valor acumulado de 16,29%.