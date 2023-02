Após queda de avião, piloto morre em hospital de Manaus

Redação AM POST*

Morreu na tarde desta terça-feira (21) em hospital de Manaus o piloto Pablyo Ruan Cvalheiro de um avião que caiu hoje no município de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas. Ele teve 80% do corpo queimado.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que o homem foi transferido por UTI Aérea para Manaus, ainda durante a tarde, para receber tratamento no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Ele teve uma parada cardiorrespiratória enquanto recebia atendimento no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes de Manaus e era preparado para ser encaminhado ao hospital, onde uma equipe médica do Centro de Tratamento de Queimados da unidade o aguardava.

Segundo a Polícia Militar do município, a aeronave de pequeno porte caiu na comunidade Arara, nas proximidades do Hotel Sucundurí. As pessoas que estavam no estabelecimento ajudaram a socorrer a vítima.