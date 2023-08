Após repercussão negativa, Elisabeth Valeiko se manifesta contra ameaças da filha Paola a presidente da ABRABP em Manaus

A ex-primeira-dama Elisabeth Valeiko se manifestou nas redes sociais nesta quarta-feira (2) após repercussão negativa das mensagens de ameaça que sua filha Paola Valeiko deixou no Instagram da empresária, Cileide Moussallem, dona do Portal CM7 e presidente da Associação Brasileira de Blogs e Portais (ABRABP), dizendo que ia agredi-la e ‘f*der’ com a vida de seus filhos.

Elisabeth veio a público dizer que condena a atitude de Paola. “Eu quero deixar claro, eu não sou a favor, eu não apoio ao meus filhos, a ninguém a responder esse tipo de violência. […] Isso tudo foi gerado por causa de uma foto que eu estava na praia, com minhas filhas e meus netos. […] E essa cidadã escreveu uma matéria dizendo que eu havia ido para os Estados Unidos de jatinho, comendo caviar, que roubei na prefeitura [de Manaus]“, disse.

Vale lembrar que a esposa do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, é investigada desde 2019 pelo Ministério Público do Amazonas por suspeita de crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro relacionados à época em que presidia o Fundo Manaus Solidária, atualmente ostenta viagens para lugares paradisíacos nas redes sociais.

“Eu não quero de maneira nenhuma bater boca e não vou responder absolutamente nada a essa jornalista, mas infelizmente a minha filha leu a matéria e por desejo próprio dela, por iniciativa, ela respondeu. E quando ela me falou já havia respondido, já tinha dito o que ela queria falar. E eu falei para ela: ‘filha você fez exatamente o que ela quer’. Então eu não concordo com isso“, completou a ex-primeira-dama.

A família Valeiko tem rixa com portais e blogs locais desde a repercussão do caso de Alejandro Molina Valeiko acusado de envolvimento na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, ocorrido em setembro de 2019, durante uma festa regada a álcool e drogas dentro de um condomínio de luxo de Manaus. O homicídio foi tema da reportagem de quase 8 minutos no programa Fantástico (Rede Globo).

Entenda o caso

Nas mensagens enviadas no direct da empresária, Paola Valeiko xingou e ameaçou.

“Nojenta, ainda vai para a igreja se dizer de crente. Até quando sua escrota? Me diz sua gorda de teta arrastada até quando você vai fugir da Justiça? Você não tem vergonha do exemplo de merda que é para seus filhos? Piranh*, se você aparecer na minha frente eu te encho de porrada. Pensando bem é melhor você continuar se escondendo igual barata mesmo, porque quando aparecer, você tá fodid*!”, disse Paola.

Ainda nas mensagens enviadas a Cileide Moussallem, Paola também fala dos filhos da empresária. “Jatinho é o que o teu brother David vai ter que pagar para os seus filhos quando eu fod** com a vida deles igual você fod* com a da minha família, minha filha e minha irmã choram a cada maldade tua. Porque ou você para, ou eu vou acabar com a vida deles, vai gostar de ter sua vidinha exposta e cheia de mentiras?”, continuou.

Além de ameaças via mensagem de texto, a filha da ex-primeira-dama de Manaus continuou as ofensas a empresária por meio de áudio na rede social e disse que era melhor que ela estivesse enterrada.

“Só sabe falar que eu fui presa, que meu irmão é assassino e que minha mãe é… Tu consegue falar a verdade alguma vez na sua vida? Você vive de mentiras, você é feita de podridão. Pessoas como você que deveriam estar presas, aliás, enterrada que é melhor!”, disparou.

Paola Valeiko profere ofensas a dona de portal em Manaus pic.twitter.com/XvQlzDH6Uy — AM POST (@portalampost) July 29, 2023

Cileide Moussallem afirma que registrou Boletim de Ocorrência (B.O) e vai encaminhar para a Polícia Civil os mais de 10 áudios além das mensagens de texto que recebeu contendo ofensas e ameaças.