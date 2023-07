Após ‘Repórter de Milhões’ oferecer pedra para dependente química na rua, jornalista de Manaus aciona sindicado: “passou de todos os limites”

O digital influencer Roosevelt Pinheiro, conhecido como “Repórter de Milhões”, viralizou nas redes sociais após gravar um vídeo dando uma “pedra” para uma mulher que é dependente química em Manaus.

O vídeo de Roosevelt Pinheiro repercutiu negativamente nas redes sociais e foi classificado como desrespeitoso.

O jornalista Mário Adolfo Filho, fez acionou o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas e cobrou uma atitude contra o “Repórter de Milhões”. Além disso outros jornalistas de Manaus também criticaram o influenciador.

“Eu acho que o Sindicato dos Jornalistas do Amazonas precisa fazer alguma coisa. Já passou de todos os limites. Não condiz com a profissão”, escreveu Mário Adolfo Filho.

Em reposta ao comentário, Roosevelt Pinheiro se justificou dizendo que a situação foi mostrada pela metade. “Informações incompletas! O vídeo completo está no meu perfil, falei pra ela parar de pedir pedra e falar pornografia, conversei pra ela mudar e aceitar tratamento mas foi tudo em vão, pra mudar o foco ofereci outra ‘pedra’ já que ela não parava de pedir dinheiro para ‘pedra’ “, disse.

Aline Barros

Roosevelt Pinheiro, já havia sido criticado no mês passado ao surgir em um vídeo invadindo o carro da cantora gospel Aline Barros, quando ela fez show em Manaus.

A atitude inesperada aconteceu na tentativa de uma entrevista com a evangélica. Na ocasião, Roosevelt aparece com um microfone nas mãos, sendo filmado por um cinegrafista contratado por ele. Indo contra os seguranças, o influencer entra no carro fretado pela equipe de Aline Barros. Uma moça até tenta impedir, mas sem sucesso.

“Ei, Aline… Ela vai embora, só que não. Aline, se tu for humilde, fala comigo rapidinho. Ela é uma pessoa super humilde e acessível. Vem, pode entrar”, diz ele, enquanto a celebridade entra pela porta do outro lado do veículo.

Já dentro do carro, Roosevelt enfatiza: “Só para parabenizá-la pelo trabalho”. Toda educada, Aline responde: “Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo e um abraço”. Contudo, ele não se dá por vencido e continua: “Eu estava passando mal, por isso tô até agora te esperando. Eu preciso de uma oração tua rápida. Só uma frase”, pediu o rapaz.

Influencer perde a noção e invade carro da cantora gospel Aline Barros; Assista pic.twitter.com/dz4lgbaZ2m — Mariana Morais (@moraismarianam) June 14, 2023

Na web, o público reagiu ao ocorrido: “Não se invade carro de artista nenhum por pauta. Respeito”, comentou um.

Outros ainda comentaram que o moço tem tido atitudes desagradáveis na busca de likes e views. “Deselegante e mal educado”, criticou outra. “Mas gente, qual a necessidade disso?”, questionou uma terceira.

Redação AM POST*