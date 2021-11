Em Manaus, homem é jogado em beco após ser torturado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – Na noite desta terça-feira (23), um homem ainda não identificado teve o corpo jogado com vários ferimentos em frente a um comércio, no beco Canumã, no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar, moradores relataram que por volta das 19h, o homem foi jogado no beco após ter sido agredido e esfaqueado no braço em um suposto “tribunal do crime”.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para os primeiros socorros, e a vítima foi levada ainda com vida para uma unidade hospitalar.

Testemunhas também informaram aos militares, que o homem seria um suposto assaltante, e por isso foi torturado. O caso deverá ser registrado em uma delegacia e investigações devem esclarecer o crime.