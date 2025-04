Após tentar furtar fios, homem fica preso em torre e é resgatado pelos bombeiros em Manaus; vídeo

Notícias de Manaus Na manhã da última quarta-feira (23), um homem precisou ser resgatado após subir até o topo de uma torre de telefonia no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Segundo informações preliminares, ele teria tentado furtar fios da estrutura, mas não conseguiu descer por conta própria.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para realizar a operação. De acordo com a corporação, o homem apresentou resistência inicial à abordagem, tentando impedir a aproximação da equipe. Após diálogo com os militares, ele acabou cedendo.

Com o uso de um triângulo de resgate e equipamento especializado para operações em altura. Os bombeiros conseguiram retirar o suspeito com segurança. Apesar do risco, ele não sofreu ferimentos.

Após o resgate, o homem foi entregue à Polícia Civil, que ficará responsável pelas medidas legais cabíveis.