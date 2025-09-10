Árbitro de futebol é afastado após agredir ex-namorada em Manaus; Procuradoria da Mulher acompanha caso

Notícias de Manaus – O árbitro de futebol Hugo Agostinho Chaves da Paixão, integrante do quadro de árbitros assistentes da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e também filiado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi afastado de suas funções após ser denunciado por agredir física e psicologicamente sua ex-namorada, Joice de Souza, de 22 anos, zagueira do Manaus FC, equipe do Campeonato Amazonense Adulto Feminino, em Manaus, no último domingo (7/9). O caso ganhou repercussão e chamou atenção para a atuação de órgãos de proteção à mulher no estado.

A denúncia foi feita pela própria vítima em suas redes sociais na segunda-feira (8/9), relatando agressões múltiplas e ameaças caso registrasse a ocorrência.

De acordo com informações divulgadas pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas, a vítima recebeu imediatamente atendimento psicossocial e jurídico, garantindo suporte durante o processo de denúncia. Além disso, o caso mobilizou a cúpula da FAF, com o presidente Ednaílson Rozenha reunindo a Comissão de Arbitragem para suspender o árbitro de todos os jogos oficiais no estado. A expectativa é que a CBF adote medidas semelhantes em âmbito nacional até que o processo seja concluído.

Autoridades e representantes da sociedade civil destacaram a gravidade da situação. Segundo relatos, a vítima tentava se afastar de um relacionamento tóxico quando foi agredida. O episódio evidencia o impacto contínuo da violência doméstica no Amazonas, reforçando a importância de canais de denúncia e acompanhamento psicológico para mulheres em situações de risco.

A deputada Alessandra Campelo (Podemos), porta-voz da Procuradoria da Mulher, comentou o caso hoje na tribuna da Assembleia Legislativa. “Ela estava tentando sair desse relacionamento e, quando ela tentou arrumar as coisas dela para ir embora, ele a agrediu fisicamente e psicologicamente. Foram várias agressões e, inclusive, ele a ameaçou caso ela denunciasse”, disse a parlamentar.