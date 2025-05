Arcebispo de Manaus celebra eleição de Leão XIV e pede orações pelo novo Papa

Notícias de Manaus – O arcebispo de Manaus, cardeal Dom Leonardo Steiner, celebrou com entusiasmo a eleição do novo líder da Igreja Católica, o papa Leão XIV, escolhido nesta sexta-feira (9) para suceder o papa Francisco. Em mensagem dirigida aos fiéis da Arquidiocese de Manaus, Dom Leonardo, que esteve presente no conclave realizado na Europa, destacou as virtudes do novo pontífice e pediu orações da comunidade pelo início de seu ministério.

“Temos um Papa, temos um novo Papa, Papa Leão, que vai nos ajudar agora na caminhada da Igreja. Um homem simples, de muita escuta, um missionário que conhece o mundo inteiro, conhece a Igreja inteira, vai nos ajudar muito”, afirmou o cardeal em vídeo divulgado pelas redes oficiais da Arquidiocese.

Dom Leonardo também expressou gratidão pelo legado de papa Francisco, ressaltando a transição como um momento de continuidade e renovação da missão e valores da Igreja. Ele afirmou que a chegada de Leão XIV representa esperança e unidade para os católicos ao redor do mundo.

Em sua mensagem, o arcebispo convidou os fiéis do Amazonas e de toda a arquidiocese a unirem-se em oração. “Queremos, da Arquidiocese de Manaus, do Amazonas, acompanhar Papa Leão com as nossas orações e manifestar nossa alegria de tê-lo como Papa, ouvindo a sua voz para que possamos todos caminhar como ele desejou: por primeiro, caminhar na paz.”