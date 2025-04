Arcebispo de Manaus viaja ao Vaticano para escolha do novo papa

Acompanhado de um assessor, Dom Leonardo chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 9h e conversou brevemente com fiéis que o aguardavam. Ele não falou com a imprensa.

Notícias de Manaus O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, viajou na manhã desta quinta-feira (24/04) rumo ao Vaticano, onde participará da escolha do novo papa. Ele integra o grupo de sete cardeais brasileiros com direito a voto no Conclave.

