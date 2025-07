Arena da Amazônia recebe craques do futebol em evento beneficente neste sábado

Notícias de Manaus – Neste sábado (19), a Arena da Amazônia, em Manaus, será palco de uma grande celebração esportiva com propósito solidário: o Jogo das Estrelas, marcado para as 15h30. O evento reúne grandes nomes do futebol brasileiro e tem como objetivo arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Pela primeira vez realizado no estado do Amazonas, o evento já soma mais de 200 toneladas de alimentos arrecadados ao longo de sua história em diferentes regiões do Brasil. Em Manaus, a partida promete unir esporte, entretenimento e solidariedade em uma tarde memorável.

Entre os craques confirmados estão Ronaldinho Gaúcho, ídolo mundial e pentacampeão, além dos tetracampeões Zinho e Aldair. Outros nomes de peso, como Léo Moura, Ronaldo Angelim, Rafinha, André Santos e o ex-campeão mundial de boxe Popó, também marcarão presença. Personalidades locais e influenciadores amazonenses também participarão da partida festiva.

O secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo, ressaltou a importância do evento: “É uma honra receber um projeto que promove cidadania, inclusão e ainda movimenta a cena esportiva local”.

A entrada é gratuita, mas os torcedores devem entregar 1kg de alimento não perecível no dia do jogo. Os ingressos podem ser garantidos no site www.ingressonacional.com.br ou nos pontos físicos indicados pela organização.