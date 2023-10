Arena da Amazônia será ponto de coleta de alimentos não perecíveis durante o jogo do Amazonas F.C.

Notícia de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), uniu forças com o Amazonas Futebol Clube para realizar uma campanha solidária durante a final do Campeonato Brasileiro Série C, que ocorrerá neste domingo (15/10), às 17h, na Arena da Amazônia. O objetivo da ação é arrecadar alimentos não perecíveis para auxiliar as vítimas da estiagem que afeta o estado do Amazonas.

A estiagem causou uma situação crítica no estado, com a descida dos níveis dos rios, resultando em sofrimento para muitas famílias. Diante desse cenário, a comunidade esportiva e os torcedores têm a oportunidade de fazer a diferença. O esporte tem o poder de mobilização, e o Amazonas F.C. está utilizando essa força para ajudar aqueles que mais necessitam.

O valor do ingresso para a final da Série C permanecerá o mesmo do jogo de acesso, ocorrido no dia 7 de outubro: R$ 50,00 a inteira e R$ 25,00 a meia entrada. Além disso, a ação solidária vai além da bilheteria. Todos os torcedores estão convocados a doar um quilo de alimento não perecível, que deve ser entregue no acesso de entrada da Arena da Amazônia no dia da partida.

Para ampliar o impacto dessa ação, o Amazonas Futebol Clube se comprometeu a doar duas mil cestas básicas em relação ao jogo de acesso. Na partida de ida, da decisão do título da Série C do Brasileirão 2023, programada para este domingo, a expectativa é arrecadar mais duas mil cestas básicas. Todas as cestas serão entregues à Defesa Civil do Estado, que ficará responsável por distribuí-las às famílias afetadas pela estiagem.