Armados sem medo: Dupla de assaltantes realiza arrastão em Manaus; Veja vídeo

Criminosos disfarçados de mototaxistas assaltam crianças e entregadores em diferentes bairros.

29/08/2025 às 14:39

29/08/2025 às 14:39

Notícias de Manaus – Na última sexta-feira (29), Manaus foi palco de uma série de assaltos realizados por uma dupla de motociclistas que se disfarçam de mototaxistas.

Os criminosos foram vistos em ação no bairro Coroado 2, Zona Leste de Manaus onde abordaram crianças que saíam da escola, gerando pânico entre os moradores.

Além dos ataques no Coroado, a dupla também foi registrada assaltando uma dupla de entregadores no bairro Santa Luzia, na zona sul da cidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a audácia dos assaltantes, que não hesitam em agir em plena luz do dia, aproveitando-se da vulnerabilidade das vítimas.

A situação alarmante levanta preocupações sobre a segurança nas ruas de Manaus. Moradores relatam um clima de medo e insegurança, com muitos evitando sair de casa após a escola.

LEIA MAIS: Princípio de incêndio atinge CMEI na Zona Leste de Manaus; Assista

A Polícia Civil já iniciou investigações para identificar os criminosos e reforçar a segurança nas áreas afetadas. As autoridades pedem à população que colabore com informações e denunciem qualquer atividade suspeita.

 

