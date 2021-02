Arquidiocese de Manaus decide manter suspensas celebrações presenciais na capital

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Arquidiocese de Manaus decidiu manter as celebrações e reuniões presenciais das igreja católica suspensas até o dia 12 de março. As missas continuarão a ser transmitidas pela internet, mas com equipe de auxiliares reduzida.

“Mesmo se os dados sinalizam para uma amenização de um cenário que se mostrou dramático, ainda é grande a quantidade dos que esperam a possibilidade de internação, seguem numerosas as mortes, a queda do número de contaminações é muito lenta e o processo de vacinação tem se desdobrado com muita morosidade. Nossa esperança de dias melhores nos mantém confiantes, mas igualmente comprometidos e zelosos”, disse Steiner disse o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner em comunicado.

O arcebispo também comunicou que orientou padres a distribuírem as cinzas aos fiéis ao longo do tempo da quaresma. Ele pediu que os católicos busquem junto às suas comunidades meios virtuais de vivenciar os encontros da Campanha da Fraternidade deste ano.

Leia o comunicado na íntegra:

COMUNICADO (CLIQUE AQUI)