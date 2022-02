Arquidiocese de Manaus se prepara para assumir gestão da antiga cadeia pública

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, desativada em 2017, está prestes a se transformar em um espaço para ações sociais por meio de uma parceria que vem sendo articulada pelo governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus e a Arquidiocese da cidade.

Segundo o Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, já aconteceram alguns encontros e agora a Arquidiocese apresentará uma carta de intenção para uso do espaço. O espaço será reformado e entregue em condições de uso, a Arquidiocese de Manaus terá que montar a cozinha, refeitório e realizar a programação de atendimento ao público.

“Nosso desejo é que o povo de rua possa tomar um banho, lavar sua roupa e tenha possibilidade de pernoitar”, disse dom Leonardo ao falar do local.

Em novembro do ano passado, o governador Wilson Lima assegurou que assinaria um Termo de Cessão do prédio. E, ainda no mês de novembro, foi realizada uma visita técnica ao local pelo governo e Prefeitura de Manaus, para verificar a situação de restauro do local, que foi desativado definitivamente no dia 12 de maio de 2017.

Já na última terça-feira, 1/2, foi feita mais uma reunião entre o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, o padre Danival Lopes, o secretário Sabá Reis, representando o prefeito de Manaus, David Almeida, juntamente com o secretário de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo, para definir um grupo de trabalho com membros da Prefeitura de Manaus e governo do Amazonas para as tratativas na transformação da antiga cadeia.

O prédio, que possui 114 anos, é um marco na história do sistema prisional do Amazonas, sendo a primeira unidade prisional do Estado.