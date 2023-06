Arraial do CSU começa nesta sexta-feira (9) em Manaus

O Arraial do CSU irá começar nesta sexta-feira, 9, às 18h, e segue até 9 de julho, com programação para toda família. A comissão organizadora do evento informa que, este ano, o evento contará com dois palcos para as apresentações. A festa chega à sua 42ª edição.

“Em um palco, ocorrerão as apresentações das danças folclóricas e, no outro, as atrações musicais. Como sempre, um evento com toda infraestrutura para a família amazonense sentir-se acolhida e com diversão para todos”.

Dentre as atrações confirmadas para o primeiro final de semana, além das danças folclóricas, estão: Nathalia Lima, Forró Já Kero, Kayza Marques, Forro Genial, Léo Cristian e Forró Xotezim.

Cerca de 60 atrações musicais e mais de 80 danças devem subir aos palcos do 42° Festival Folclórico do CSU do Parque Dez.

Orientação

A coordenação do evento sugere que, se possível, para maior mobilidade e evitar assédio de oportunistas que costumam cobrar valores exorbitantes por estacionamento, quem puder ir ao local, por meio de serviço de aplicativos, é recomendado.

Haverá um espaço para desembarque e embarque de passageiros de táxi e carros de aplicativos.

A administração informa ainda que o estacionamento da parte interna do CSU, será limitado aos participantes que vão trabalhar no evento e necessitam descarregar mercadorias.

