Arthur Neto confere fase final de obras de saúde, educação e mobilidade urbana e diz que Manaus terá grande legado nessas áreas

A exemplo do que fez no primeiro turno das eleições municipais e da agenda intensa de vistoria a obras, após votar, o prefeito Arthur Virgílio Neto fiscalizou os avanços de melhorias para as áreas de mobilidade, saúde, educação e outras. “Manaus terá um importante legado de obras para os próximos anos”, disse o chefe do Executivo Municipal sobre três centros integrados de educação, creches e uma clínica da família que serão entregues até o final do ano, além dos Terminais de Integração 1 e 6.

“Teremos uma intensa agenda de inaugurações em dezembro, entregando obras úteis para a cidade e que vão garantir a melhoria na qualidade de vida para muitas pessoas. Faço, como sempre fiz, questão de visitá-las, quase que diariamente, para me certificar que estão avançando no prazo e que possuem a qualidade do nosso governo, que deixará ao meu sucessor uma gestão com as contas em dia, com uma previdência superavitária e com grandes avanços nas áreas essenciais como saúde, educação e mobilidade”, destacou Arthur, acompanhado da presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Após exercer seu papel de cidadão, votando no 2º turno das Eleições Municipais 2020 em uma escola do centro de Manaus, junto com a primeira-dama, o prefeito conferiu o andamento das obras dos Terminais de Integração 1 e 6, que estão com 50% e 90% de execução dos trabalhos, respectivamente. Duas das principais obras de mobilidade urbana da cidade, os dois terminais integrarão a população por meio de estruturas modernas e que levarão comodidade para os usuários do transporte coletivo. Os dois espaços abrirão portas para que, nos próximos anos, novos modais do transporte coletivo possam ser implementados.

O Terminal 6, localizado no Lago Azul, zona Norte, está com 90% da obra concluída e encontra-se na fase de acabamentos. O novo terminal resolverá um problema de deslocamento enfrentado por quem mora na região. “É um obra magnífica, uma obra forte. Ela é muito necessária para o funcionamento do sistema de transporte coletivo. Antes a população dessa área precisava ir para o Terminal 3, na Cidade Nova, com muito sacrifício, e então ir para o Centro. Agora, com o Terminal 6, eles irão direto para o centro da cidade”, destacou o prefeito.

Com 50% da obra executada, o Terminal 1, na Constantino Nery, contará com duas plataformas, a Norte e a Sul. Atualmente, os trabalhos estão na finalização de concretagem da laje. Até o final do ano, o novo terminal será entregue à população. “Era um sonho meu, desde 2013, entregar o T1 com a cara da Manaus bonita que nós amamos e construímos, não com a cara de uma Manaus desleixada que nós encontramos. Foi um desafio muito grande fazer essa obra. Mas vamos entregar à população um terminal moderno e que a população merece”, destacou.

Educação

Outra obra visitada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto foi a do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) do bairro Novo Aleixo, na zona Norte, que integra o Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (Proemem), com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 52 milhões. Até o final do ano Manaus contará com cinco Cimes e outros cinco já têm investimento garantido para construção.

“Estamos diariamente acompanhando a evolução dos trabalhos de cada uma dessas obras, e com o Cime Novo Aleixo não poderia ser diferente. Vejo que houve um avanço nas obras de sexta-feira para cá. Alguns espaços já estão se esboçando naquilo que será um auditório, um centro de mídias e vamos tocando mais esta obra”, disse o prefeito.

Além do Cime do bairro Novo Aleixo, o prefeito também conferiu o Cime Dra. Viviane Estrela Marques Rodella, localizado no Lago Azul, zona Norte, e que foi utilizado como hospital de campanha durante o pico da pandemia do novo coronavírus. O espaço precisou receber reparos, pois havia sido adaptado para ser hospital, mas já está na fase final das obras e nas próximas semanas será entregue.

“Faltam detalhes para recebermos a obra oficialmente, que já está 99% concluída. Ela está localizada no Lago Azul, que tem baixo Índice de Desenvolvimento Humano e é por isso que estamos investindo aqui. Vai ser uma grande alegria quando tivermos as crianças brincando por todos esses espaços que elas terão aqui. Deixarei mais cinco Cimes iguais a esse para serem feitos pelo próximo prefeito, com investimento garantido. E espero que Manaus pegue esse rumo na educação, com essas ‘escolonas’, e isso vire um modelo daqui em diante”, estimou.

Outro espaço educacional vistoriado pelo prefeito Arthur foi a Creche localizada no bairro Tarumã, zona Oeste, a obra já está em fase de acabamento para nos próximos dias ser inaugurada. Manaus tinha uma creche em 2013 e até o final do ano terá, pelo menos, 23 creches. “A conclusão que temos visitando a obra hoje é que está tudo muito bem, faltam alguns reparos, mas já tivemos alguns avanços desde que passamos a vistoriá-la diariamente. Esse será mais um espaço digno para as famílias e para os profissionais que aqui irão trabalhar”, afirmou Arthur.

Saúde

A Clínica da Família Luiz Fernando Nicolau, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, irá reforçar em 70% a rede de atenção básica de saúde do município. A homenagem ao ex-deputado federal foi anunciada pelo prefeito Arthur Neto durante vistoria ao local ainda em novembro. O prefeito realizou vistoria final ao espaço e solicitou que seja realizado últimos reparos para em seguida receber pintura e então mobiliário para ser entregue à população.

“Essa é uma casa de saúde da família, uma UBS (Unidade Básica de Saúde) do tipo 4, e o ex-deputado Luiz Fernando Nicolau merece essa homenagem, por ter feito muitas coisas boas por Manaus e pelo Amazonas. A parte física já está pronta, basta apenas alguns ajustes e assim que recebermos a obra, imediatamente, iremos colocar o mobiliário que já se encontra no nosso estoque. Iremos entregar uma bela UBS que deverá atender uma média de 17 mil pessoas por mês”, observou Arthur, que também ressaltou que a nova UBS seja entregue na primeira quinzena de dezembro.

* Com informações da assessoria de imprensa