Arthur Neto divulga nota de esclarecimento sobre construção do Terminal 6 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, esclareceu em nota que o terminal de integração Helso do Carmo Ribeiro – T6, construído e entregue no bairro Lago Azul, no ano passado, foi planejado para atender usuários do transporte coletivo que vivem na zona Norte da capital, área de grande expansão. A atual gestão suspendeu a entrega da operação do T6.

Continua depois da Publicidade

A proposta previa uma série de mudanças operacionais nas linhas, que resultariam na interligação dos ônibus que atenderiam o T6 com o Centro e zona Leste da capital, via avenida das Flores, proporcionando mais comodidade aos moradores daquela área.

A obra foi entregue em dezembro de 2020, com 100% da estrutura física concluída. Caberia a atual gestão a continuidade do projeto, com o estudo e reordenamento das linhas do transporte coletivo.

É importante destacar que a estrutura possui total viabilidade técnica para ser um terminal de integração. Se o interesse, agora, é para dar outra destinação ao espaço, essa é uma decisão do gestor municipal e sua equipe técnica.