Artistas circenses e de teatro são contemplados na segunda seleção do #SouManaus 2023 da prefeitura

Dos cinco artistas locais selecionados na segunda chamada para o maior festival do Norte, realizado pela Prefeitura de Manaus, o Sou Manaus Passo a Paço 2023, três são artistas de circo e de teatro. Na categoria circense, os contemplados foram a Cia. Cultura Amazônica e a Associação de Artistas Circenses. Já na teatral, a escolhida foi a companhia Arte e Fato.

Sob a direção de Douglas Rodrigues, uma das apresentações da companhia Arte e Fato é obra de Márcio Souza: A Maravilhosa História do Sapo Tarô Bequê. Já a Cia. Cultura Amazônica vai trazer para o público as acrobacias em tecido, lira e faixa, além de equilibrismo e pirofagia, entre outros.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso, falou sobre o fortalecimento da cultura local, dando espaço aos artistas cadastrados na Manauscult, mas também indicados pelo público nas redes sociais.

“Nosso principal objetivo é fortalecer cada vez mais a cultura local, os artistas manauaras. Além de analisarmos os portfólios dos artistas cadastrados na Manauscult, a curadoria analisa também as menções nas redes sociais nos canais oficiais da Prefeitura de Manaus e Manauscult. Dessa forma, estamos sendo democráticos para escolher não apenas o artista que está ‘apto’, mas também o pedido do público nas redes sociais”, pontuou.

Selecionado

Para o produtor cultural e gestor da Cia. Cultura Amazônica, Igor Palhano, receber a ligação do presidente Osvaldo confirmando a companhia no Sou Manaus 2023 foi uma honra. Ele promete abrilhantar ainda mais o evento com as apresentações da companhia.

“Estamos muito felizes, nos sentindo muito honrados com a confirmação do nosso nome no Sou Manaus 2023, que é um evento lindo da Prefeitura de Manaus, que faz tão bem para as pessoas, para a sociedade e que fomenta a cultura. O público vai ter a oportunidade de ter contato com diversas técnicas circenses, de artistas locais, como Jean Palladino, Klindson Cruz, Francine Marrie, Marcos Efraim, Karine Magalhães e outros grandes nomes da arte circense em Manaus. Será um circuito surpreendente de espetáculo”, destacou.

Outros dois nomes selecionados na segunda chamada foram o cantor e compositor George Japa e a drag queen Aurora Boreal. Ao todo, são mais de 600 trabalhadores da cultura envolvidos no Sou Manaus 2023.

