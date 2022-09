Artistas locais e público presente reforçam que #SouManaus Passo a Paço é a realização de um sonho

Redação AM POST

O #SouManaus Passo a Paço 2022 está consagrado como o maior festival de artes integradas da região Norte, apresentando Manaus na rota do turismo cultural, além de ter estrutura para grandes festivais. Nesta segunda-feira, 5/9, o palco Tucupi, do evento promovido pela Prefeitura de Manaus, recebeu grandes apresentações com muito rock’n roll e o sentimento no local era de gratidão, afinal, artistas e população afirmaram que essa é a realização de um sonho.

“Tocar aqui é um sonho para a gente, Manaus é “noiz”, Manaus é a gente, e sem vocês a gente não faria isso aqui, máximo respeito para todos vocês”, afirmou o vocalista da banda Jambu, Gabriel Mar, entre uma música e outra no palco Tucupi.

Os manauenses que chegaram cedo para curtir o festival puderam expor o delineador preto, as bandanas e aproveitar o rock das bandas locais Shellter, Jambu e Scalene.

O tatuador e estudante Lorenzo Magalhães estava curtindo o show da banda Jambu e afirmou que, apesar de ter acabado de conhecer, já virou fã, e disse ainda que essa é a proposta do festival, apresentar a cultura local.

“Eu estou gostando muito dessa banda, eu já conhecia algumas músicas, mas não conhecia a banda, e o bacana do evento é isso, vir pelas nacionais, mas aproveitar e conhecer as bandas de Manaus, e eles acabaram de ganhar um novo fã”, afirmou Lorenzo.

A atração nacional Scalene, vice-campeã da segunda temporada do reality show musical Superstar, da Rede Globo, e vencedora do Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa 2015/2016 fez milhares de pessoas presentes no palco Tucupi, no momento, sentirem a energia da música brasiliense, em solo manauara, como salientou Carolina Saraiva, instrutora de pilates, que chegou cedo para ver a banda.

“Hoje eu tive a oportunidade de trazer meus filhos e eu queria mostrar para os meus filhos um pouco da nossa cultura manauara, estou com uma boa expectativa, eu quero ver a banda Scalene, que acompanhei na Gobo, e eles (os filhos) também gostam desse estilo pop rock, então vim mostrar para eles”, comentou Carolina.

O brega manauara, The Stone Ramos, fechou essa primeira parte das apresentações com o público aproveitando ao máximo, e inclusive deixando o palco preparado para a chegada da musa paraense, Joelma.