‘Asfalta Manaus’ avança nas ruas do bairro São José

O programa “Asfalta Manaus” avança por toda cidade e a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intensifica os serviços de recapeamento asfáltico no bairro São José 1, na zona Leste da cidade.

Nesta terça-feira, 19/7, as ruas 20, 23, 24 e 25 são as beneficiadas com o novo asfalto. As vias estavam em estado de abandono, possuíam trechos muito comprometidos e tomados pelos buracos. Só no São José 1, nesta primeira fase, 18 ruas serão recuperadas, três já foram concluídas e quatro estão em andamento.

O trabalho foi iniciado pelo serviço de fresagem, que é a retirada do asfalto desgastado, deixando o solo apropriado para receber a nova camada asfáltica, empregando segurança e trafegabilidade a todos.

O comerciante de um mercadinho no bairro, José Taveira, 38 anos, lembra as dificuldades que passou durante esses dez anos sem infraestrutura na sua rua.

“Reuni todas as minhas economias e os meus sonhos nesse comércio, sem imaginar o transtorno que iria passar. Os clientes começaram a reclamar dos buracos e que em dias de chuva ficava impossível vir ao meu comércio, porque se sujavam de lama. Vi os clientes indo embora. Eu agradeço ao prefeito e ao secretário Renato Júnior, por olharem por nós, agora poderei receber meus clientes com dignidade e o respeito que eles merecem”, explicou o comerciante.

O programa Asfalta Manaus está trabalhando simultaneamente em diversos bairros de todas as zonas da cidade: Alvorada, Nova Conquista, Nossa Senhora das Graças, Santa Etelvina, Redenção, Compensa, Santo Antônio, Coroado, Jorge Teixeira, Japiim, São José, Cidade de Deus, Colônia Terra Nova, Grande Vitória, Santo Agostinho e Aparecida, promovendo mais qualidade de vida e segurança aos moradores, que há muitos anos foram esquecidos.

“O ‘Asfalta Manaus’ está mudando a cara da cidade, devolvendo o respeito e a qualidade de vida que a nossa população merece. Estamos avançando em todas as zonas da cidade, usando a mesma tecnologia e qualidade. Implantamos um padrão e os serviços estão sendo executados dentro desse padrão de qualidade em toda Manaus, como determina o prefeito David Almeida”, explicou o secretário municipal de infraestrutura, Renato Júnior.

O serviço é realizado em etapas, com máquinas pesadas como vibroacabadoras, rolo pneumático, rolo misto, minicarregadeira e fresadora, que faz a remoção da camada antiga do pavimento, para, em seguida, receber a aplicação do novo asfalto. As vias em obras também recebem nova pintura e sinalização de trânsito.