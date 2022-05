‘Asfalta Manaus’ já aplicou mais de 200 toneladas de massa asfáltica nas ruas do Mauazinho

Redação AM POST

Em busca de recuperar mais de 10 mil ruas da capital até o final de 2022, o prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou, nesta terça-feira, 24/5, as ações do programa “Asfalta Manaus” pelas vias do bairro Mauazinho, na zona Leste. Os serviços são coordenados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), e apenas no primeiro dia de trabalho, mais de 200 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas para recapear quatro ruas do local, incluindo a Natal, que tem mais de 160 metros de comprimento.

“Nós avançamos assim que o sol abre, como hoje. Estamos avançando em mais frentes de obras. E aqui no Mauazinho, vamos recuperar 18 ruas. Esse é o trabalho do ‘Asfalta Manaus’, que está mudando a realidade das ruas da nossa cidade. Ainda nesta semana, vamos dar mais dez ordens de serviços para iniciar novas frentes de obras e o nosso objetivo é ter 32 equipes trabalhando simultaneamente, em todas as zonas da capital. Esse trabalho faz parte do nosso projeto, que visa transformar a realidade de Manaus. Queremos ter a melhor infraestrutura do Brasil”, afirmou Almeida, que neste mesmo dia, vistoriou os serviços realizados nas ruas do Alvorada 3, zona Centro-Oeste.

O programa “Asfalta Manaus” é uma parceria da Prefeitura de Manaus com o governo do Estado e está atuando em 16 bairros: Alvorada, Nova Conquista, Nossa Senhora das Graças, Santa Etelvina, Redenção, Compensa, Santo Antônio, Coroado, Jorge Teixeira, Japiim, São José, Cidade de Deus, Colônia Terra Nova, Grande Vitória, Santo Agostinho e Aparecida.

Nos primeiros sete dias de programa, mais de 500 ruas foram revitalizadas.