‘Asfalta Manaus’ leva recapeamento de qualidade para cerca de 1.500 vias em apenas 5 meses

Com cinco meses de obras, o programa “Asfalta Manaus”, da Prefeitura de Manaus, e realizado por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), já atendeu aproximadamente 1.500 vias em diversos bairros da capital, com recapeamento asfáltico de qualidade. A ação que visa melhorar de forma eficaz o pavimento de 10 mil ruas vem alcançando gradativamente a ousada meta.

Neste primeiro momento, o programa atendeu na zona Centro-Sul, oito bairros, e mais de 193 vias foram recapeadas. Somente no Parque Dez de Novembro, 59 ruas estão reestruturadas. Na zona Sul, dez bairros e mais de 139 vias foram atendidas com o novo pavimento. Já na zona Norte, 12 bairros já comemoram o novo asfalto, e 439 ruas foram totalmente asfaltadas e recapeadas. Nesta área distante do Centro, existiam ruas em solo natural, onde a prefeitura implantou desde a drenagem profunda até a aplicação do asfalto.

Na zona Leste, área bastante populosa, 15 bairros contam com as equipes de obras, e mais de 238 ruas já foram recuperadas. Devido ser uma região muito esquecida pela gestão passada, o trabalho é mais minucioso, pois muitas ruas precisam de drenagem, terraplanagem e depois o asfalto. São trabalhos eficazes que estão fazendo a diferença para centenas de famílias.

Na zona Oeste, cinco bairros já estão com 83 vias com nova camada asfáltica, e nos próximos dias outros bairros e mais vias serão atendidas. Na zona Centro-Oeste, oito bairros, e mais de 157 ruas já estão com sua trafegabilidade normalizada.

De acordo com o secretário de obras, Renato Júnior, o “Asfalta Manaus” é uma realidade graças ao empenho do prefeito David Almeida, que proporciona com a ação, trabalho de qualidade e muita eficácia.

“A prefeitura recebeu das gestões passadas uma infraestrutura totalmente comprometida, principalmente nos bairros mais distantes do centro da cidade. Tem localidades que há 30 anos não recebiam atenção do poder público. Esse programa não é só chegar e jogar o asfalto de forma incorreta. Aqui estamos trabalhando desde o solo, com obras de drenagens profundas, terraplanagem e implantação de drenagem superficial. Nossas equipes estudam a necessidade de cada área, e aí sim o trabalho é realizado. Vamos entregar sempre o melhor serviço para todos. Essa é a determinação do prefeito David Almeida, e estamos trabalhando arduamente para cumprir dentro de todos as normas, porque aqui nosso trabalho é sério, e não para nunca”, concluiu o gestor.

Ainda de acordo com o secretário, a prefeitura irá lançar o “Asfalta Manaus 2 e 3”, e muito mais ruas e bairros serão atendidos. Até o fim desta gestão, a meta é atender 10 mil vias.