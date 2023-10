Manaus/AM – Um adolescente paraplégico identificado como Felipe Monteiro, 14, morreu, na noite deste domingo (1º), depois de ficar gravemente ferido após um incêndio atingir uma casa no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus. A vítima usava cadeira de rodas. Um outro homem que seria um pastor e proprietário da casa ficou ferido.

De acordo com as informações preliminares, o jovem teria ficado preso na parte de cima da casa e demorou para ser resgatado ficando gravemente ferido. Quando conseguiu ser resgatado, o adolescente foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu.

Moradores do bairro tentaram ajudar com baldes de água para tentar apagar as chamas que se espalharam rapidamente pelo imóvel. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência e fizeram o trabalho de rescaldo.

A estrutura da casa foi avaliada e agora uma perícia deve ser feita para identificar as causas do incêndio. Preliminarmente, bombeiros informaram que um curto circuito na parte elétrica do poste que fica em frente da casa pode ter sido a causa.

Assista: adolescente paraplégico morre e pastor fica ferido após incêndio em residência de Manaus pic.twitter.com/bmTBbF4RS4 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) October 2, 2023

Redação AM POST