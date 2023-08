Assista: Aluno de mestrado é detido pela PF durante manifestação em evento na Ufam

A Policia Federal do Amazonas prendeu nesta quinta-feira (10) o aluno de mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, Christopher Rocha, por suspeita de desacato a autoridade, durante manifestação nas Faculdade de Estudos Sociais (FES). O protesto estava acontecendo no decorrer da apresentação do cientista político, André Lajst, no 1º Simpósio Ajuricaba de Liberdade na Amazônia na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Christopher Rocha alegou que o cientista político “é defensor do regime do Apartheid e limpeza étnica em Israel”. Segundo testemunhas, ao deter o professor, os agentes alegaram desacato à autoridade.

De acordo com a assessoria de comunicação da Ufam, a PF foi acionada para escoltar e dar a proteção devida ao palestrante estrangeiro.

A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas (Adua) divulgou nota repudiando a atuação dos agentes da Polícia Federal.

“A Diretoria da ADUA – Seção Sindical do ANDES-SN vem publicamente repudiar a atitude truculenta da Polícia Federal na prisão do estudante do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas (PPGE-Ufam) e membro do Conselho Universitário (Consuni), Christopher Souza da Rocha, que, juntamente com outros e outras estudantes, exercia o direito constitucional de livre manifestação política por ocasião da realização do “I Simpósio Ajuricaba de Liberdade na Amazônia”, no auditório Rio Amazonas da Faculdade de Estudos Sociais (FES), no campus da Ufam em Manaus. Ao mesmo tempo solicitamos ao reitor da Ufam, professor Sylvio Puga, que interceda junto à Polícia Federal pela imediata liberação do estudante“, diz nota.