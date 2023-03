Assista: AM Energia descumpre decisão judicial sobre instalação de medidores e parlamentares acionam polícia em Manaus

Redação AM POST*

A Amazonas Energia voltou a tentar realizar nesta quarta-feira (29) o serviço de instalação dos medidores aéreos, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, mesmo com decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) proibindo a prática. Deputados estaduais e vereadores foram para o local, discutiram com os funcionários da concessionária e da Norte Tech, que presta serviços terceirizados para a empresa, e, com apoio de policiais, os levaram para a 23ª Cicom (Companhia Interativa Comunitária), para prestar esclarecimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estiveram no local os deputados estaduais Delegado Péricles, Sinésio Campos, Wilker Barreto e Mário César Filho além do vereador de Manaus Sassá da Construção Civil. De acordo com os deputados, moradores registraram boletim de ocorrência contra a concessionária e os funcionários das empresas se comprometeram a retirar os medidores instalados nesta quarta-feira.

“Há uma decisão judicial proibindo a instalação dos medidores aéreos. Consideramos uma afronta a empresa, hoje, um dia depois da decisão, começar a instalar novamente os medidores. Estamos aqui na delegacia para registrar uma ocorrência de descumprimento de ordem judicial para impedir mais esse absurdo”, disse Péricles.

Deslocamento dos parlamentares

Os deputados estaduais apressaram os trabalhos na sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e foram para o Parque 10. Foi o deputado Sinésio Campos (PT), presidente da CPI da Energia, quem iniciou o debate. Durante a sessão, ele afirmou estar se retirando do plenário para que ele, e os demais deputados, fossem até o local.

“Vamos nos deslocar para o Shangrillá, tendo em vista que, neste exato momento, estão colocando medidores aéreos. Tem uma lei aprovada nessa Casa, tem uma lei na Câmara dos Vereadores, uma decisão do Tribunal de Justiça”, iniciou. O deputado também pediu apoio da Casa Militar e da Comissão do Consumidor, assim como também a Delegacia do Consumidor e o Procon.

“Vamos, juntos, barrar definitivamente essa empresa bandida que ousa continuar colocando medidor aéreo […] Quero pedir permissão da Casa e aos demais deputados para que possamos nos deslocar até lá, tendo em vista que tem uma lei!”, completou.

Já na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Sassá da Construção Civil (PT), por sua vez, abordou na tribuna da sessão plenária que, mesmo após a Justiça proibir a instalação dos medidores aéreos, a concessionária Amazonas Energia continua insistindo em colocar os equipamentos.

“Venho agradecer a população de Manaus e à Casa. Através da decisão popular, a Justiça acatou e derrubou a instalação dos medidores”, disse. “Nossa luta, aqui, não é em vão. Só que, presidente [Caio André], mesmo com a Justiça derrubando a medida de instalar os medidores, eles [Amazonas Energia] estão a todo vapor na rua colocando, hoje, os medidores. Aí eles dizem que respeitam a ordem judicial, mas eles não respeitam. Eles não respeitam ninguém. Eles querem colocar de qualquer jeito”, completou Sassá.