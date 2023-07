Assista: Anitta compara clima da Coreia do Sul ao de Manaus: “Mesma umidade, calor”

Circula nas redes sociais um vídeo em que a cantora Anitta compara o clima de Manaus ao da Coreia do Sul. A cantora está em Seul em um lançamento de um celular.

No stories do Instagram, Anitta comparou o país a São Paulo, em quesito de infraestrutra, mas referente a clima é Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Gente, eu tenho uma mania: todo lugar que eu vou nesse mundão, eu tento comparar com algum lugar do Brasil. Uma mania. Então, a Coreia, pra quem tiver interessado em vir, e quiser saber como é, é São Paulo, com o climinha de Manaus”, disse. “Saiu do quarto, respirou, Manaus! Mesma umidade, calor”, disse ela aos seus seguidores.

“Inclusive, algumas partes daqui também parecem com Manaus, pra ser bem sincera. Eu tô achando bem legal”, completou.

do nada: @Anitta comparou o clima da Coreia do Sul com o de Manaus️ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE “Saiu do quarto, respirou: Manaus” pic.twitter.com/7vgTUHRpzq — Manaus Pop (@manaus_pop) July 26, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a plataforma Weather Spark, o mês mais quente do ano em Seul é agosto, com a máxima de 29 °C e mínima de 23 °C, em média.’

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já em Manaus, o clima é quente e úmido praticamente o ano inteiro. Nos meses de agosto e setembro, as temperaturas na capital ficam em torno dos 38ºC, com sensação térmica acima dos 40ºC.

Redação AM POST*