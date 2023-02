Assista: Caminhão pega fogo e nuvem de fumaça se espalha por avenida em Manaus

Redação AM POST*

Uma carreta pegou fogo, na tarde desta terça-feira (14), enquanto trafegava pela avenida Torquato Tapajós, em Manaus, e uma nuvem de fumaça preta, que pode ser vista a quilômetros de distancia, se espalhou no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e está apagando as chamas. Parte de fiação elétrica de onde a carreta pegou fogo foi comprometida por causa do fogo.

De acordo com testemunhas, um dos pneus do veículo teria estourado e o fato dele vir arrastando no asfalto fez com que pegasse fogo e incendiasse a carga.

Caminhão pega fogo em avenida de Manaus pic.twitter.com/20ffx3uuIW CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) February 14, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE