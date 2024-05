Assista: Carro pega fogo após motorista parar em estacionamento público de Manaus

Notícias de Manaus– Um incidente inesperado chocou frequentadores de um estacionamento público no bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus, neste sábado (25/05). Um carro modelo Pálio pegou fogo após problemas na parte interna.

Duas mulheres estavam trafegando no veículo quando começaram a sentir um cheiro forte de queimado dentro do veículo. Preocupadas com a situação, decidiram parar imediatamente no estacionamento público e descer do carro. Porém, mal tiveram tempo de reação, pois as chamas rapidamente se intensificaram, tomando conta do motor do veículo.

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi prontamente acionado para conter as chamas, mas, lamentavelmente, o carro teve perda total. Felizmente, as duas ocupantes conseguiram sair do veículo a tempo e escaparam ilesas do incidente.

A área foi rapidamente isolada para garantir a segurança dos presentes e evitar possíveis danos colaterais.

VÍDEO: Carro pega fogo em estacionamento de Manaus pic.twitter.com/RRcJK4Oj8D PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) May 26, 2024