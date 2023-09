Assista: Comboio do IML faz translado com vítimas do acidente de avião em Barcelos

Manaus/AM – Um comboio de veículos do Instituto Médico Legal (IML) fez na tarde deste domingo (17), o translado dos corpos das vítimas do acidente de avião ocorrido em Barcelos no sábado (19). Os caminhões baú seguiram enfileirados com escolta da Polícia Militar (PM) até a sede o Instituto para os procedimentos de identificação.

O avião modelo bandeirante, prefixo PT-SOG, era operado pela Manaus AeroTáxi e caiu quando tentava se aproximar do aeroporto de Barcelos. Dos 14 ocupantes da aeronave, 12 eram turistas e 2 tripulantes.

As causas do acidente estão sendo investigadas.

Confira o nome das vítimas:

Comandante Souza

Copiloto Galvão

Euri Paulo dos Santos

Fábio Campos Assis

Fábio Ribeiro

Gilcrecio Salvados Medeiros

Guilherme Boaventura Rabelo

Hamilton Alves Reis

Heudes Freitas

Luiz Carlos Cavalcante Garcia

Marcos de Castro Zica

Renato Souza de Asis

Roland Montenegro Costa

Witter Ferreira de Faria

Redação AM POST

Comboio do IML faz translado com vítimas do acidente de avião em Barcelos