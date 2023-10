Assista: Eclipse solar anular acontece neste sábado e pode ser visto de Manaus

Notícias de Manaus– O eclipse anular do Sol acontece neste sábado (14) e pode ser visto das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Esse fenômeno astronômico ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e o seu diâmetro aparente está menor do que o Sol. Como a sombra da Lua não cobre totalmente o Sol, cria-se um “anel de fogo” no céu.

Após percorrer os Estados Unidos, o eclipse solar chegou ao Brasil, sendo o último país a presenciar esse fenômeno em sua totalidade.

A duração do eclipse solar varia de acordo com a localização geográfica.

Os eclipses solares despertam grande interesse e curiosidade, tanto do público geral quanto dos cientistas. Esses eventos astronômicos oferecem oportunidades únicas para a pesquisa e a compreensão do universo.

É importante ressaltar que a observação do eclipse solar exige cuidados especiais para proteger os olhos. Nunca se deve olhar diretamente para o Sol sem o uso de filtros solares adequados ou técnicas seguras de observação.

Saiba os horários: