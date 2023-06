Assista: Ex-funcionária vaza vídeo de suposto chefe de gabinete da FIEAM fazendo sexo dentro da Federação

Uma ex-funcionária da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), que não quis se identificar, resolveu expor vídeo de câmeras de segurança que mostra um suposto chefe de gabinete, não identificado, fazendo sexo com uma mulher dentro de sala da entidade.

Ela afirma que conseguiu as imagens após terem sido enviadas por engano para uma colaboradora amiga dela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mulher afirma que ele tem pessoas contratadas para recrutar prostitutas em postos de gasolina e algumas são transferidas para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), para que, segundo ela, o homem possa continuar a orgia, em Brasília.

“Somos ameaçadas de demissão se não toparmos participar das putarias. Temos registros dos locais em que ele se encontra com essas vagabundas que hoje são maioria na FIEAM”, afirma.

“Ele e o chefe de gabinete se utilizam das dependências da Federação para praticarem todo e qualquer ato imoral. Esses vídeos são só da federação, mas temos várias imagens dele entrando e saindo de outros locais com elas. Iremos disponibilizar em breve os vídeos e as fotos delas com ele saindo desses ambientes”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ex-funcionária afirma que ela e outras ex-colegas de trabalho vão fazer denúncias aos órgãos competentes, para CNI e imprensa. “Faremos sim várias denúncias nos órgãos competentes até que esse monstro seja preso ou expulso da FIEAM”, declara.

https://twitter.com/portalampost/status/1669548879396716545

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*