Assista: Funcionaria da Bemol alvo de confusão posta vídeo chegando em delegacia de Manaus: “resolvendo as coisas do jeito certo”

Redação AM POST*

Iris Sales, a funcionária da Bemol que ficou famosa nas redes sociais após ser alvo de um barraco promovido dentro de loja da empresa na última quarta-feira (8/2) por uma cliente que a acusa de ter caso extraconjugal com seu marido, postou vídeo nesta terça-feira (14) chegando em uma delegacia em Manaus e escreveu na legenda: “resolvendo as coisas do jeito certo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o ocorrido, a mulher ficou famosa nas redes sociais e já atingiu 95 mil seguidores até o fechamento desta matéria e já fatura fazendo divulgação de empresas em seu perfil na rede social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mulher aproveitou a projeção de seu perfil e resolveu se pronunciar na rede social sobre como está se sentindo.

“Eu vim aqui me pronunciar mas não para falar do ocorrido e sim para falar de mim. Eu não tô bem, eu estou me sentindo muito constrangida e quero agradecer a vocês [seguidores] pelas mensagens de carinho, apoio e acolhimento. Principalmente a minha família que neste momento eles estão me dando muita força”, disse a mulher em vídeo publicado nos stories do Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vídeo do barraco ocorrido dentro da loja repercutiu nacionalmente e nas imagens, Iris é xingada pela mulher traída.

“Deixa o marido dos outros em paz, Iris, vai trabalhar. Em horário de trabalho, a gente não fica dando em cima do marido dos outros“, começou ela.

“Prostituta! Enquanto eu aqui, cliente, comprando as coisas para os meus filhos essa vagabunda beijando meu marido no banheiro, essa safada“, gritou a mulher na loja.