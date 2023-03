Assista: Funcionários da Amazonas Energia são levados para delegacia após instalação de medidores em Manaus

Redação AM POST*

A Amazonas Energia voltou a tentar realizar nesta quarta-feira (29) o serviço de instalação dos medidores aéreos, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, mesmo com decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) proibindo a prática. Deputados estaduais e vereadores foram para o local, discutiram com os funcionários da concessionária e da Norte Tech, que presta serviços terceirizados para a empresa, e, com apoio de policiais, os levaram para a 23ª Cicom (Companhia Interativa Comunitária), para prestar esclarecimentos.

A confusão começou quando os moradores perceberam que os técnicos estavam fazendo a instalação do Sistema de Medição Centralizada (SMC). Os populares se revoltaram e tentaram impedir a instalação pelo técnico da empresa terceirizada para a Amazonas Energia. Uma confusão iniciou e a Polícia Militar foi acionada.

Estiveram no local os deputados estaduais Delegado Péricles, Sinésio Campos, Wilker Barreto e Mário César Filho além do vereador de Manaus Sassá da Construção Civil. De acordo com os deputados, moradores registraram boletim de ocorrência contra a concessionária e os funcionários das empresas se comprometeram a retirar os medidores instalados nesta quarta-feira.

A decisão liminar é do desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Lafayette Vieira Júnior, que atendeu um pedido da DPE-AM (Defensoria Pública do Amazonas), e tem validade até o fim da discussão da questão no Judiciário.

A DPE-AM alegou, no recurso judicial ajuizado no dia 7 de março, risco de lesão aos consumidores diante da insegurança do tipo de medição de energia. Sustentou ainda risco de “lesão financeira” à própria empresa, que terá que retirar todos os equipamentos instalados, caso o Tribunal decida pela ilegalidade dos equipamentos.