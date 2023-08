Assista: homem agride mulher com chutes, socos e até com facão em posto de combustíveis

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais nesta quinta-feira (24), mostram um homem agredindo uma mulher em um posto de combustíveis. A vítima foi jogada no chão, agredida com socos, pontas pés, foi arrastada pelos cabelos e até ameaçada com um facão. O caso acontece em União dos Palmares, interior de Alagoas.

No vídeo é possível ver que a mulher estava na entrada da loja de conveniência do posto quando começou a ser agredida pelo homem. Primeiro o agressor dar uma rasteira na vítima que acaba caindo no chão. A mulher tenta se defender, mas começa a ser puxada pelos cabelos. Os dois entram na loja e alguns minutos depois, o homem sai, vai até um carro branco, abre o porta-malas e pega um facão.

Ele retorna até o posto e atinge a vítima no braço dela com o facão. Depois, um policial militar à paisana aborda o homem, ele joga a faca no chão e tenta fugir, porém duas viaturas da Polícia Militar chegam ao local.

Segundo o chefe de operações da Delegacia Regional de União dos Palmares, Milton Julião, o crime aconteceu no último dia 13 , mas somente agora as imagens começaram a circular nas redes sociais. O homem foi preso e foi levado para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Murici. Segundo a Polícia Civil, ele já responde por outros crimes.

