Assista: incêndio atinge subestação de energia do shopping Ponta Negra, em Manaus

Um incêndio de grandes proporções afetou a subestação de energia, localizado na aérea externa de um shopping, na Avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus. O sinistro provocou interrupção de fornecimento de energia elétrica do local.

Segundo as informações, assim que se iniciaram as chamas, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), foram acionados para controlar o sinistro.

Não há informações sobre as causas do incêndio. Não houve feridos ou maiores danos.

O local foi parcialmente bloqueado durante o incêndio. Em nota, a assessoria do shopping informou que o sinistro afetou fornecimento de energia elétrica do local mas que as atividades devem ser realizadas normalmente neste domingo.

Nota:

Na manhã deste domingo, um incêndio afetou a subestação de energia que fica na área externa do Shopping Ponta Negra, provocando a interrupção de fornecimento de energia elétrica para o empreendimento.

Os bombeiros foram acionados imediatamente e o fogo foi controlado. Não houve feridos nem maiores danos. Ainda não se sabe o que deu início ao incêndio.

O shopping abrirá suas portas às 14h e todas as lojas que possuem gerador próprio vão operar normalmente.

A administração do shopping está concentrando seus esforços para solucionar o problema o mais rápido possível e permitir que toda a operação seja normalizada o quanto antes.

Assista: incêndio atinge subestação de energia ao lado de shopping, em Manaus pic.twitter.com/QnKbR3fqJR — AM POST (@portalampost) July 23, 2023

Redação AM POST