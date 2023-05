Assista: Levantador de toadas do Boi Caprichoso é assediado durante evento na Arena da Amazônia

Redação AM POST

Na noite do último sábado, 13, o levantador de toadas do Boi Caprichoso, Patrick Araújo, foi vítima de assédio durante um evento do Blog Azul no Pódium da Arena da Amazônia, em Manaus.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra ele tendo as partes íntimas apalpadas quando se dirigiu para a frente do palco. Após o ocorrido, Patrick ficou visivelmente irritado e parou de cantar.

De acordo com informações, o levantador estava cantando a toada Yreruá – A Festa do Guerreiro e foi andando para frente, ficando bem próximo da galera azul. Nesse momento, a pessoa, supostamente um homem, pega nos testículos do cantor. Depois do susto, ele chega a apontar para o indivíduo em desaprovação e depois se afasta.

Nas redes sociais o fato foi duramente criticado.