Assista: Mãe de criança autista denuncia servidor do PAC e o acusa de impedi-la de receber atendimento preferencial em Manaus

Uma mulher, não identificada, mãe de uma criança autista de 4 anos, registrou Boletim de Ocorrência (BO), contra violência que alega ter sofrido no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do bairro Alvorada, localizado na Zona Oeste de Manaus, após ser impedida de receber atendimento.

De acordo com denúncia, a mulher estava com a criança autista no local e enquanto recebia atendimento para emitir a identidade de seu segundo filho, menor de idade, foi impedida pelo servidor do PAC, Matheus Mota, alegando que ela só poderia receber atendimento preferencial se fosse para a criança autista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fomos para a fila foi dado nosso nome a atendente fomos chamados e atendidos, e já quase finalizando o atendimento o diretor do PAC Matheus Motta foi ao guinche, interrompeu o atendimento e cancelou tudo que já havia sido feito referente ao atendimento do meu filho segundo filho. Ele disse que apenas o outro era pcd e teria o atendimento preferencial e que eu tinha que ir para o outro tipo de atendimento normal”, disse a mulher.

Conforme a lei 13.146/2015 artigo 9 parágrafo 1 e lei 10.048/2000 artigo 1 , parágrafo 1, o atendimento se estende ao acompanhante.

“Na mesma hora abri a legislação apresentei a ele que se negou até a ler dizendo que não importava que iria agir como já havia falado, e que eu devia sair do PAC para não causar tumulto. Informei que iria permanecer sentada lá aguardando meu atendimento garantido por lei, ele acionou a polícia militar para me retirar do Pac a força, os policiais ao chegar no Pac disseram que a chamada era para conter um homem agressivo que estava no Pac”, continuo a mulher que disse que os PMs ficaram do seu lado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um vídeo que mostra o homem com policiais militares para tirar a mulher do local viralizou nas redes sociais neste sábado.

De acordo com a mulher, após muita pressão de todos que estavam no local e por estar filmando ela conseguiu ser atendida.

O vereador de Manaus, Rodrigo Guedes, comentou o caso e disse que na segunda-feira (31) vai pedir apuração do ocorrido e punição do homem.

“Na segunda feira já estarei representando na Secretaria responsável, Ouvidoria e Controladoria do Estado. MP também!”, disse.

A reportagem do AM POST procurou a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que é responsável pelo PAC, para cobrar um esclarecimento do caso mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Redação AM POST*