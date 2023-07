Assista: Moradores protestam após idoso ser agredido por bandido durante assalto em Manaus

Moradores do conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, fizeram uma manifestação, na manhã desta terça-feira (25), para cobrar mais segurança na área que é alvo de criminosos para praticar assaltos. No último domingo (23), um idoso identificado como Sandro, que sofre com problemas de audição, foi agredido por um assaltante após não ter um celular para entregar.

O assalto aconteceu em uma banca de café que fica localizada no conjunto. A vítima relatou que estava estava limpando uma mesa quando percebeu a situação. O idoso disse que o assaltante chegou ao local ameaçando para que as vítimas passassem os celulares e dinheiro. “Eu estava de costas, me virei de frente e ele passou por mim. Quando ele voltou ele perguntou se eu tinha celular e eu disse que não, aí ele respondeu que eu era folgado e ele me deu um soco na costela”, contou seu Sandro.

De acordo com as denúncias dos moradores, o assaltante foi identificado e a população descobriu que um dia antes do assalto ele tinha sido solto da prisão. Ainda segundo as denúncias, um posto policial do bairro por falto do registro de boletim de ocorrência. Porém, os assaltos continuaram. A população informou que devido a proximidade do conjunto com bairro Fazendinha, conjunto Francisca Mendes e Cidadão, é comum que os criminosos usem a área como rota de fuga e assim acabam fazendo novos assaltos.

Outros relatos de assaltos que resultaram na morte do dono de uma padaria do conjunto e de um adolescente que trabalhava no Distrito também foram comentados pelos moradores.

Os moradores pedem que o posto policial seja retornado para a área e que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) intensifique o policiamento no conjunto para tentar inibir a presença dos criminosos. A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) informou que o patrulhamento na área é feito pela 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e orienta que a população registre as ocorrências.

Redação AM POST