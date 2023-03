Assista: moradores protestam contra instalação de novos medidores de energia em Manaus

Redação AM POST

Moradores protestam na manhã desta quarta-feira (29), contra a instalação de novos medidores de energia, na avenida A, conjunto Shangrilá, no bairro Parque Dez, na zona Centro-Sul de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com cartazes e vuvuzelas, moradores caminharam pelas ruas e foi de encontro ao caminhão da Amazonas Energia que estava parado em uma das vias. Os moradores não permitiram que os funcionários da concessionária realizassem o serviço na localidade.

O desembargador Lafayette Vieira, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), proibiu na terça-feira (28), a instalação dos medidores aéreos atendendo a um pedido da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM).

O Ministério Público do Estado (MPE-AM) entrou com pedido de esclarecimentos da Amazonas Energia, na segunda-feira (27), sobre o aumento no valor das contas após a instalação dos medidores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE