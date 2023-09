Assista: Motocicletas colidem em grave acidente na Avenida Djalma Batista, em Manaus

Manaus/AM– Um grave acidente aconteceu na tarde deste sábado (9), envolvendo dois motociclistas no cruzamento das avenidas Djalma Batista e João Valério, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas um dos motociclistas, não identificado, que estava com uma mulher e uma criança na garupa, teria avançado o sinal vermelho e colidido com outro condutor.

Acidente com vítimas gravemente feridas na Avenida Djalma Batista, em Manaus As vítimas foram levadas para o HPS 28 de Agosto. pic.twitter.com/GXyU0oqK1d — AM POST (@portalampost) September 9, 2023

As vítimas acabaram caindo das motocicletas e ficaram jogadas no chão esperando a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Depois de um tempo as vítimas foram levadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 De Agosto. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Redação AM POST*