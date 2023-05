Motociclista morre e tem a cabeça esmagada em Manaus. Entenda!

Um motociclista de aplicativo, identificado apenas como Eduardo, morreu ao ter a cabeça esmagada por um micro-ônibus na manhã desta quarta-feira (17), na rua Maneca Marques, no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com a polícia, um carro colidiu com a moto e o condutor acabou caindo na pista, momento em que uma das rodas do micro-ônibus acabou passando por cima da cabeça da vítima. O motorista do micro-ônibus ainda tentou frear, mas não conseguiu.

O trânsito ficou congestionado no local, já que na cena do acidente há muitos motociclistas e outros motoristas de aplicativos que estão revoltados com a tragédia.

