Um motorista, não identificado, foi flagrado dirigindo na contramão da avenida Comes Ferreira, na Bola do Coroado, zona leste de Manaus. O condutor seguiu normalmente após sair da contramão.

O flagrante foi gravado pelo celular de outro condutor que seguia no fluxo da via. Na ocasião, o veículo aparece em marcha ré, ao lado do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, tentando retornar para o sentido correto da mão.

De acordo com a gravação, o carro estava com muitos passageiros e supostamente o condutor pode ter errado ao entrar na avenida.

Conforme estipula o artigo 186 do CTB, em seu primeiro inciso, transitar pela contramão em vias com duplo sentido de circulação (exceto para ultrapassar outro veículo, e apenas pelo tempo necessário para executar essa manobra), gera uma infração de natureza grave com multa como penalidade.

Apesar da infração no trânsito, o Instituto de Mobilidade Urbana de Manaus (IMMU), informou que não é possível multar o condutor.

Assista: motorista é flagrado dirigindo na contramão em avenida de Manaus pic.twitter.com/LBDAAEN3mw — AM POST (@portalampost) July 19, 2023

Redação AM POST